Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay\'ın Hassa ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

27.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:28
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, yangının çıktığı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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