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Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil yangını

Hassa ilçesinin Yeni Tokiler mevkiinde bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Hatay\'ın Hassa ilçesinde otomobil yangını
26.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:55
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı.

Hassa ilçesi Yeni Tokiler mevkiinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Trafikte ilerleyen otomobil aniden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilinin yandığını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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