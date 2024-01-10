Hatay\'ın Kumlu ilçesinde minibüs yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın; Kumlu ilçesi, Gülova Mahallesi'nde park halindeki bir minibüste meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY