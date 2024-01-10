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Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüs yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüs yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay\'ın Kumlu ilçesinde minibüs yangını kontrol altına alındı
10.01.2024 - 09:44,
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın; Kumlu ilçesi, Gülova Mahallesi'nde park halindeki bir minibüste meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüs yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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