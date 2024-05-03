Hatay Reyhanlı\'da Araç Yangını Söndürüldü

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde araç yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana gelmiştir. - HATAY