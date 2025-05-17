Havalandırmada Yangın Paniği

Apartmanın havalandırma kısmında yakılan ateş bina sakinlerini ayağa kaldırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evin havalandırma boşluğunda yakılan ateş kapıyı tutuşturdu. Meydana gelen yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

Aydınlık mahallesi, Göz Caddesi Müftüoğlu Apt. Bodrum katta ikamet eden yabancı uyruklu Hammadi Cezzar ve ailesi ikamet ettiği evin havalandırma kısmında yolda bulduğu kabloların dışını yakmak için ateş yaktı, Yakılan ateş plastik kapıyı tutuşturdu. Dumanın havalandırmadan apartmana yayılması ile birlikte 7 katlı binada kısa süreli panik oluştu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı apartmanda küçük çapta hasar meydana geldi.