Havza\'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Boyalıca Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki otluk alanlara ve ormanlık bölgeye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Küçük bir ormanlık alanda devam eden yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor. - SAMSUN