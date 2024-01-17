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HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, 132 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, çocuklarını geri isteyen pankartlar açarak çağrıda bulunuyor. Aileler, PKK ve HDP'yi lanetleyerek, çocuklarının geri verilmesini talep ediyor.

17.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:49
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HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 132 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden acılı anne Ayten Koçhan, 8 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını belirterek, "Ben PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. İnşallah siz o hedefinize kavuşamayacaksınız. Allah size o fırsatı vermesin. Askerlerimize rahmet, PKK'ya, HDP'ye lanet diyorum. Çocuklarımızı versinler, artık yeter. Delikte saklanmayla, taşların dibinde kalmakla devlet kurulmaz. Gelin devletimize sığının. Gelin teslim olun. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Yeter analar-babalar ağladı. Amerika'nın oyununa kanmışsınız. Bu Türk-Kürt meselesi değil. Gözünüz görmüyor mu? Biz evlat hasretine dayanamıyoruz" dedi.

7 yıldır oğlu Atilla Özcan'dan haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan ise, "40 yıldır HDP-PKK'nın hali budur. Bu insanlık değil, Müslümanlık değil, lanet gelsin onlara. Allah onların belasını versin. Milleti nasıl perişan ettilerse Allah da onları kahruperişan etsin. 4 yıldır burada eylem yapıyorum ve dağda bir kişi kalana kadar eylemimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor
Kaynak: İHA
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