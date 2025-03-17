Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Ankara'da soluk borusuna yemek kaçan kişi, yan masada oturan bir vatandaşın uyguladığı 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'da bir kafede meydana geldi. Yan masasındaki adamın nefes borusuna yemek kaçtığı için fenalaştığı gören kişi hemen yardıma giderek müdahalede bulundu. 'Heimlich' manevrası sayesinde tekrar nefes almaya başlayan adam kurtarılırken, o anlar mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA