Helikopter Acil İniş Yaptı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin denize acil iniş yaptığını bildirdi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
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