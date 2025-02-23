Helikopter Mersin'de Boş Araziye İndi

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Helikopter, malzeme ve personel ikmalini boş arazide yaptı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde boş alana inen bir helikopteri görenler gözlerine inanamadı.

Olay, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki boş alana bir helikopter indi. Helikopteri görenler şaşırdı ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. TEİAŞ'a ait helikopterin gerekli izinleri aldıkları ve önceden belirlenen alana iniş yaptığı öğrenildi. Karabucak Ormanı civarında oluşan yüksek gerilim hattındaki arızanın giderilmesi için teknik personel ve malzemeleri alan helikopter tekrar havalandı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.