Hendek'te Fabrika Patladı: 21 Yaralı

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Sağlık Bakanlığı Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada yaşanan patlamada 2'si ağır 21 yaralı olduğunu duyurdu.

Bugün öğlen saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralı durumuna dair bilgi paylaşan Sağlık Bakanlığı, 2'si ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiği öğrenildi. - ANKARA