Hendek'te Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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Hendek'te Kaza: İki Yaralı

Hendek\'te Kaza: İki Yaralı

D-100'deki kazada otomobil sinyalizasyon direğine çarparak iki kişi yaralandı.

20.01.2025 16:50
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Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu 2. OSB girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak sinyalizasyon direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ABT 339 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada araçta bulunan E.K. ve B.K. isimli iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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