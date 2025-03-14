Hendek\'te Teravih Sonrası Ölüm

Sakarya'nın Hendek ilçesinde teravih namazını kıldıktan sonra cami önünde fenalaşan 2 çocuk babası İmdat Beslan (55) yaşamını yitirdi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan (55), teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Beslan, fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beslan, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beslan, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği esnada hayatını kaybetti. - SAKARYA