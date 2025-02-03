Heybeliada'da Kedi Kurtarıldı

İskele altında mahsur kaldı, ekipler seferber oldu
Heybeliada'da iskele altında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı
İSTANBUL - Heybeliada'da iskele altında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay akşam saatlerinde Heybeliada iskelesinde yaşandı. İskelenin altından kedi sesinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denize girerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi doğal yaşamına bırakıldı. Kedinin kurtarılma anları kameraya yansıdı.
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