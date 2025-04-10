Hilvan\'da Otomobil Alev Aldı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Hilvan kara yolu Hilvan çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - ŞANLIURFA