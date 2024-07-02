Hindistan'da Ayinde İzdiham: 107 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki ayinde yaşanan izdihamda can kaybı 107'ye yükseldi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Hathras bölgesindeki Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı arttı. Aligarh Bölge Komiseri Chaitra V., basına yaptığı açıklamada, izdihamda 107 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hathras Bölgesi Sulh Hakimi Ashish Kumar, olayın etkinliğin sonuna doğru aşırı havasızlık nedeniyle insanların alandan ayrıldığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yetkilileri izdihamın yaşandığı bölgeye yönlendirdiğini açıkladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öle ve yaralılar, Hathras ve komşu Etah bölgesindeki hastanelere kaldırıldı. İzdihamın nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan'da 2013 yılında bir tapınakta düzenlenen etkinlikte yaşanan izdihamda en az 110 kişi hayatını kaybetmişti. - UTTAR PRADES