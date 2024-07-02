Hindistan'da Ayinde İzdiham: 107 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hindistan'da Ayinde İzdiham: 107 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde düzenlenen Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı 107'ye yükseldi. Aligarh Bölge Komiseri, izdihamda 107 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

02.07.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki ayinde yaşanan izdihamda can kaybı 107'ye yükseldi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Hathras bölgesindeki Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı arttı. Aligarh Bölge Komiseri Chaitra V., basına yaptığı açıklamada, izdihamda 107 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hathras Bölgesi Sulh Hakimi Ashish Kumar, olayın etkinliğin sonuna doğru aşırı havasızlık nedeniyle insanların alandan ayrıldığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yetkilileri izdihamın yaşandığı bölgeye yönlendirdiğini açıkladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öle ve yaralılar, Hathras ve komşu Etah bölgesindeki hastanelere kaldırıldı. İzdihamın nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan'da 2013 yılında bir tapınakta düzenlenen etkinlikte yaşanan izdihamda en az 110 kişi hayatını kaybetmişti. - UTTAR PRADES

Kaynak: İHA

Hindistan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Ayinde İzdiham: 107 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:03 Dakika 1 gol 1 Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti Dakika 1 gol 1! Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 22:50:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Ayinde İzdiham: 107 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement