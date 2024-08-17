Hindistan'da Doktorlar İş Bıraktı: Cinsel Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Hindistan'da Doktorlar İş Bıraktı: Cinsel Saldırıya Tepki

Hindistan'da bir devlet hastanesinde stajyer doktorun uğradığı cinsel saldırının ardından öldürülmesine tepki gösteren doktorlar, 1 gün süreyle iş bıraktı. Greve 1 milyondan fazla doktorun katılması bekleniyor.

17.08.2024 17:13
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Hindistan'da bir devlet hastanesinde stajyer doktorun uğradığı cinsel saldırının ardından öldürülmesine tepki gösteren doktorlar, 1 gün süreyle iş bıraktı. Greve 1 milyondan fazla doktorun katılması bekleniyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentindeki bir devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor. Hindistan Tabipler Birliği'nin (IMA) çağrısıyla ülke genelinde doktorlar, yerel saatle 06.00'dan itibaren greve gitti. Acil servisler hariç tüm hizmetler, 24 saat süreyle durduruldu. "Adalet istiyoruz" sloganları atan doktorlar, sağlık çalışanlarını şiddetten korumayı amaçlayan Merkezi Koruma Yasası'nın yürürlüğe girmesini talep etti. Greve 1 milyondan fazla doktorun katılması bekleniyor.

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee protestolara destek vererek soruşturmanın hızlandırılmasını ve suçluların mümkün olan en sert şekilde cezalandırılmasını talep etti.

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Öte yandan 9 Ağustos'ta RG Kar Hastanesi'nde uyuduğu sırada cinsel saldırıya uğrayan 31 yaşındaki doktor, meslektaşları tarafından yarı çıplak bir şekilde bulunmuştu. Olayla ilgili 1 hastane çalışanı tutuklanmıştı. Kalküta polisi tarafından yürütülen soruşturma, kamuoyunda "saldırının örtbas edildiği ve kötü yönetildiği" yönündeki eleştirilerin giderek artması nedeniyle Federal Merkezi Soruşturma Bürosu'na devredilmişti.

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'na (NCRB) göre verilerin toplandığı son yıl olan 2022'de ülkede 31 binden fazla tecavüz vakası kayda geçti. - KALKÜTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Doktorlar İş Bıraktı: Cinsel Saldırıya Tepki - Son Dakika

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