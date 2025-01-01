Hırsızlık Sanığı Bitlis\'te Yakalandı

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 28 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.Ş.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi. - BİTLİS