Hırsızlık Şüphelileri Kameralara Yakalandı

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Eskişehir'de hırsızlık amacıyla apartmanlara giren 2 şüpheli kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak ve Emek mahallelerindeki apartmanlara giren 2 kadın hırsız daire kapılarını teker teker kontrol etti. Güvenlik kameralarını fark ettikleri esnada yüzlerini gizlemeye çalışan şüpheliler kameradan kaçamadı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen kadınların, daha önceden de farklı mahallelerdeki çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR