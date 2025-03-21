Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon

Hırsızlık şüphelileri saklandıkları adreslerde yakalandı

Hırsızlıktan arananlara operasyon: 7 Gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince şehirde farklı tarihlerde meydana gelen Hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere 2 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 7 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adliyeye çıkan 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.