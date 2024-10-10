Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları incelemelerde E.A., isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR