Hırsızlık Zanlısı Afyon'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde R.A., isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR