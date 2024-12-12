Hızlı Geçen Otobüs Beli Kırdı: Avukat Destekte Bulundu - Son Dakika
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Hızlı Geçen Otobüs Beli Kırdı: Avukat Destekte Bulundu

Hızlı Geçen Otobüs Beli Kırdı: Avukat Destekte Bulundu

Bolu'da halk otobüsünün kasisten hızlı geçmesi sonucu 78 yaşındaki Şefika Çınar'ın belinin kırılması olayında, Avukat Cihan Yavuz aileyi ziyaret etti ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

12.12.2024 11:35  Güncelleme: 11:39
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Bolu'da halk otobüsünün kasisten hızlı geçmesi sonucunda beli kırılarak yatağa bağımlı olan 78 yaşındaki Şefika Çınar'ı, Avukat Cihan Yavuz ziyaret ederek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bolu'da 10 Kasım tarihinde memleketi Göynük ilçesine gitmek üzere 78 yaşındaki Şefika Çınar, Kalıcı Konutlar'dan merkeze giden 10 numara hattındaki seyreden özel halk otobüsüne binmişti. İddiaya göre yolda bulunan bir kasisten otobüsün hızlı geçmesi sonucunda yolcular savruldu. Bu esnada otobüsün arka koltuğunda oturan Şefika Çınar ise yere düşüp belini kırmıştı. Yaklaşık 1 aydır yatağa bağımlı olarak yatan Çınar, besin ihtiyacını pipetle karşılamaya devam ediyor. Sorumlulardan şikayetçi olan ailenin mağduriyetini gören AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Cihan Yavuz ise Çınar ailesine destek ziyaretinde bulundu. Avukat Cihan Yavuz, konunun takipçisi olacağını belirterek Şefika Çınar'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yaşanılan durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Yavuz, "Belediye otobüsleri ile ilgili şikayet çok fazla, bunun dışında kasislerin yüksekliği ve çokluğu ayrı bir problem. Bununda düzenlenmesi lazım. Burada maalesef, idarenin hizmet kusuru var. Öyle bir şiddetle yükselip düşmüş ki belini kırmış" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hızlı Geçen Otobüs Beli Kırdı: Avukat Destekte Bulundu - Son Dakika

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