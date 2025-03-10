Hızlı Tren Şantiyesinde Kaya Düşmesi

Kaya düşen hızlı tren şantiyesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaya düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı hızlı tren şantiyesinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakimse mevkide 7 kişinin çalışma yaptığı hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü. Çalışanlardan 5'i kaçarak olaydan yara almadan kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Öte yandan olayın ardından ekipler tarafından şantiye alanında başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.