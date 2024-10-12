Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyündeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, kısa sürede yayıldı. Yangının büyümemesi için Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yoğun bir şekilde alevlere müdahale ediyor. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hocalar'da Orman Yangını - Son Dakika
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