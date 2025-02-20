Hopa-Borçka Karayolu Kar Sebebiyle Kapandı

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Artvin Hopa- Borçka Karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı, Hopa-Borçka karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu, bazı sürücüler ise tünel içinde mahsur kaldı.

Artvin'in Hopa-Borçka karayolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde başlayan yoğun kar, sürücülere zor anlar yaşatırken bazı araçların kayarak yoldan çıkmasına neden oldu.

Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bazı tırlar kontrolden çıkarak yolu kapattı. Karayolları ekipleri, yolu açmak ve araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak aşırı trafik nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksadı. Ekipler, kısım kısım yolu açarak ve kayan tırları çekerek trafiği kontrollü şekilde yeniden sağlamaya çalıştı. Başlatılan çalışma sonrası karayolu trafiğe açılırken, trafik ekipleri tarafından araç geçişlerine kontrollü olarak izin verildi.