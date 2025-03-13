Horoz Aracın Motoruna Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Araç motoruna bu kez kedi değil, horoz girdi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde aracının motor kısmına bu kez kedi değil, horoz girdi. Motorda sıkışan horoz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Aracını çalıştıracağı sırada motordan sesler geldiğini fark eden sürücü, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmını açan ekipler, kedi beklerken karşılarında horoz gördü. Aracın motor bölümüne sıkışan horoz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılma anı amatör kameraya yansıdı.