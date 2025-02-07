Hrant Dink Davasında Müebbet Cezası - Son Dakika
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Hrant Dink Davasında Müebbet Cezası

Hrant Dink'in öldürülmesi davasında 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi, 3 sanık tutuklandı.

07.02.2025 20:59
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Hrant Dink davasında karar: 9 sanığa müebbet hapis cezası

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muharrem Demirkale hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ile Dink ailesinin avukatları da mahkemeye katıldı.

9 sanığa müebbet hapis cezası

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, olay tarihinde uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'a, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay'a, astsubay başçavuş Okan Şimşek'e, albay olarak görev yapan Ali Öz'e, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan'a, polis memuru Onur Karakaya'ya, şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'e ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu'na 'anayasayı ihlal' suçundan, yüzbaşı Muharrem Demirkale'ye ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık Demirkale'nin 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine hükmedildi.

Mahkeme, sanık Bekir Yokuş'u 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına, sanık Gazi Günay'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına, sanık Okan Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına, sanık Ali Öz'ü aynı suçtan 25 yıl hapis cezasına, sanık Mehmet Ayhan'ı aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Onur Karakaya'yı aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Osman Gülbel'i aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına, sanık Hasan Durmuşoğlu'nu da aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay tarihinde astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Yavuz Karakaya'nın 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine hükmeden heyet, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

3 sanığa tutuklama kararı

Olay tarihinde uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin'i 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklar Onur Karakaya, Mehmet Ayhan ve Bekir Yokuş'un hükmen tutuklanmasına hükmetti. Bazı sanıkların ise üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlarına ve davalarının reddine de hükmedildi.

3 sanığa beraat, 1 sanığa dosya ayırma kararı

Öte yandan sanıklar Volkan Şahin, Mehmet Ali Özkılınç ve Şükrü Yıldız'ın kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle üzerlerine atılı suçlardan beraatlarına hükmeden mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Mütalaadan

Açıklanan mütalaada, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi istendi. Açıklanan mütalaada, astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

1 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması istendi.

Kaynak: İHA

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