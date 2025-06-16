İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis cezası talebi

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözler söylediği iddiasıyla görülen davanın 2'inci celsesinde, mütalaa açıklandı. İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. Duruşma 16 Temmuz'a erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesi görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun ailesi, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri ve partiler katıldı.

Partililer duruşma salonunda yoğunluk oluşturdu

Duruşma başlamadan önce aralarında milletvekillerinin de olduğu kalabalık grup, salona girmek istediği sırada yoğunluk oluşturdu. Duruşma salonunda bulunan jandarma, geçişleri kontrol altına aldı.

7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

Celse arasında Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan esasa ilişkin mütalaada, İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca savcılık, İmamoğlu hakkında, "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanmasını da istedi.

" Çağlayan'da olmamız gerekirdi, şuan buradayız. Bunu asla kabul etmiyorum ve içime sindiremiyorum"

Duruşmada, evinde geçirdiği kaza sonrası vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak savunmasına başlayan Ekrem İmamoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Herkese bu dünyadan böyle göçmeyi nasip etsin. Önemli süreçlerden geçiyoruz. Yargının bu şekilde meşgul edilmesi bu ülkeye yakışmayan bir pozisyondur. Yargının, adaletin ülkemizin böylesi zor bir dönemde adalet duygusunu yükseltmesi gerekiyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sadece sözel olarak kınayarak, bir müdahalede bulunmadan geçiştirmeye devam ediyoruz. Öte yandan İran saldırıları da aynı şekilde devam ediyor. Medeniyetin beşiği bu kadim topraklarda büyük bir sorumluluk yüklenmiştir. Çağlayan'da olmamız gerekirdi, şuan buradayız. Bunu asla kabul etmiyorum ve içime sindiremiyorum. Cevabı olmayan bir soruyu bir kez daha soruyorum; Ben ve arkadaşlarım neden buradayız? Bu operasyonun bedelinin yaklaşık 150 milyon doları bulunması ve bunu halka, bize neden ödetildiği sorusunun adaletle ilgisi olmayan cevapları vardır. Bebeklere, annelere elimden geldiğince ettiğim hizmetlerden dolayı buradayım. İstanbul'u kurtarmak üzere olan bir muhafız olarak buradayım. Ön seçimlerde milyonlarca insanın oyunu aldığım için buradayım" ifadelerini kullandı.

"Benim anamın ak sütü gibi helal üniversite diplomam iptal edildi"

İfadesine devam eden sanık İmamoğlu, "Bana, '13 milyon oyla kazanabileceğini mi sanıyorsun' dediler, seçimi iptal ettiler. Oy çaldın dediler, her türlü iftirayı attılar. Bununla ilgili bir yargılama yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Ahmak davasını ulusal ve uluslararası arası hiçbir yerde anlatamadım. Söylenen sözü iade etmenin, 2 buçuk yıldır istinafta beklenen davanın sürecini anlatabilecek kimse yok, neden 2 buçuk yıldır istinafta bekletiliyor. Bilirkişi davasında, benimle alakalı 24 davada aynı bilirkişinin gözükmesini şikayet ediyoruz dönüş yok ama benim hakkımda re'sen soruşturma var. Bu mu hukuk? Gelelim en büyüğüne, Turpun büyüğü davasına. Benim anamın ak sütü gibi helal üniversite diplomam iptal edildi. Bir savcının yetkisi olmadan, üniversiteye yazı yazılarak baskılarla iptal edildi. Ne tesadüf ki, benim Cumhurbaşkanı adayı olabilmem için kullanacağım dönemde iptal edildi. Bu anlattıklarım görünen ve yaşananlardır. Türbeye girerken yürüme şeklimden dolayı soruşturma yedim ben. Ülke yanarken, hala Ekrem İmamoğlu'na ne yapabiliriz derdindeler. Resmim yasak, görüntüm yasak, sosyal medya yasak ama bilin ki beni silemeyeceksiniz" dedi.

Avukatlardan süre talebi

Duruşmaya, İmamoğlu'nun avukatlarının talebi üzerine önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre talep etti.

Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının celse arasında sunduğu mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için avukatların talebi üzerine ek süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 16 Temmuz tarihine erteledi. - İSTANBUL