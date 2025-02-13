İstanbul Ataşehir'de bulunan İçerenköy Hal Şubesi'nde bir depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Ataşehir'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü İçerenköy Hal Şubesi'nde meydana geldi. Bir sebze halinin deposunda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yandı. Yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İçerenköy Hal Şubesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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