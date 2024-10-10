Şırnak Valiliği, İdil ilçesinde Pazartesi gününden beri kayıp olan iki çocuğun bulunduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "07.10.2024 günü İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne E.A. (15) ve E.D. (14) isimli çocukların aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 10.10.2024 günü iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur" denildi. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › İdil'de Kayıp İki Çocuk Bulundu - Son Dakika
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