İdlib'deki Patlamada Can Kaybı Artıyor

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib kentinde bulunan silah deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 140'a yükseldiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kentin Maaret Misrin kasabasında bulunan silah deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 140'a yükseldiği bildirildi.

Bölge halkına olay yerinden uzak durmaları çağrısı

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raed Al-Saleh, Sivil Savunma ekiplerinin patlama yerine hızla ulaştığını, tehlikeli şartlar altında çalıştıklarını söyledi. Ekiplerin, devam eden patlamalar sırasında da tahliye ve kurtarma operasyonları yürüttüğünü belirtti. Saleh, bölge halkına kendi güvenlikleri için olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. - İDLİB