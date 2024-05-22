Iğdır'da Aranan Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da Aranan Suçlu Yakalandı

Iğdır\'da Aranan Suçlu Yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin ardından Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

22.05.2024 14:29
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Iğdır'da çeşitli suçlardan araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda, "nitelikli cinsel saldırı" ve "infaz kurumuna veya tutuk evine yasak eşya sokmak" suçlarından araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs mahkemeye çıkartılarak adli işlemlerin ardından Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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