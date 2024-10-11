Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti

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Iğdır'da, bir kadın balkona çıkarak elindeki silahla rastgele ateş edip dans etmeye başladı. Durumu görenlerin polise haber vermesiyle kadının silahına el konuldu. İsmi belirtilmeyen kadın karakola götürülürken elindeki silahın boş olduğu bilgisi verildi.

11.10.2024 19:33  Güncelleme: 19:47
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Iğdır'daki Vali Yolu mevkisinde meydana gelen olayda genç bir kadın balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştı. Olayı gören komşular, polise haber verdi. Polislerin müdahalesiyle kadının elindeki silah alınırken o anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti

Civardaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Balkonda şarkılar söyleyip oynayan genç kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi. Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı.

Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ƒ????? ????¸:
    millet kafayı kırmış anasını satıyımm... 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yol geçen hanı herkeste silah 4 0 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    gündüz çok içersen böyle oluyor tecrübeyle sabit?? 3 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ünlü olmak istiyor herhalde 2 0 Yanıtla
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