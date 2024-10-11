Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti

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Iğdır'daki Vali Yolu mevkisinde meydana gelen olayda genç bir kadın balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştı. Olayı gören komşular, polise haber verdi. Polislerin müdahalesiyle kadının elindeki silah alınırken o anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Civardaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Balkonda şarkılar söyleyip oynayan genç kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi. Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı.