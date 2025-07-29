Iğdır\'da Camide Bıçaklı Saldırı Gerginliği

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde bulunan Sürmeli Camisi'nde gece saatlerinde gergin anlar yaşandı.

İddiaya göre, saat 01.30 sularında elinde içki şişesi bulunan ve sarhoş olduğu öne sürülen bir şahıs, bıçakla camiye saldırmaya çalıştı. Olay sırasında camide bulunan gençler duruma müdahale ederek saldırganı dışarı çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Bunun üzerine sarhoş şahıs, elindeki bıçakla gençlere yönelerek saldırmaya başladı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, çevredeki vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı etkisiz hale getirerek karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR