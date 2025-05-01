Iğdır\'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Iğdır'ın farklı noktalarında gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması" kapsamında 556 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, 11 yazıhane ve firma denetime tabi tutuldu. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 şahsa gerekli tebligat işlemleri gerçekleştirildi. Uygulamada, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 şahıs hakkında idari işlem yapılarak şahıslar Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - IĞDIR