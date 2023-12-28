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Iğdır'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalananlar tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalananlar tutuklandı

Iğdır'da yapılan ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 4 kişi, düzenek kurarak kopya çektikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkeme tarafından tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda iletişim cihazı ele geçirildi.

Iğdır\'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalananlar tutuklandı
28.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:07
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Iğdır'da düzenlenen ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından yapılan ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sınavlarda düzenek kurarak kopya çektikleri ve çektirdikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı. Sınavda kullanılmak üzere hazırlanan düzenek için 6 cep telefonu, 3 mobil modem, 4 gizli kamera, 2 kulak içi kulaklık, 3 kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, çok sayıda sim kart, batarya ve pil ele geçirildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalananlar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalananlar tutuklandı - Son Dakika
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