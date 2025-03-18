Iğdır\'da Gümrük Kaçağı Botoks Operasyonu

Iğdır'da gümrük kaçağı botoks ilacı operasyonu düzenlendi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu malzemesi soktukları iddiasıyla bir şüpheliyi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda, 412 botoks ilacı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR