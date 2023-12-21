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Iğdır'da kaza: 1 yaralı, maddi hasar - Son Dakika
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Iğdır'da kaza: 1 yaralı, maddi hasar

Iğdır merkez İskender Iğdır Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır\'da kaza: 1 yaralı, maddi hasar
21.12.2023 - 10:12,
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Iğdır merkez İskender Iğdır Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi hafif yaralanırken iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza, İskender Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 25 LE 192 plakalı araç yeni yapılan caddeye girerken hızını düşürmeden devam etti. Araç trafiğe daha açılmayan caddede ilerleyen 34 BG 6209 plakalı araca çarptı. Çarpma etkisi ile araçlar savrulurken çarpan araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da kaza: 1 yaralı, maddi hasar - Son Dakika
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