Iğdır\'da kaza: 1 yaralı, maddi hasar

Iğdır merkez İskender Iğdır Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi hafif yaralanırken iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza, İskender Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 25 LE 192 plakalı araç yeni yapılan caddeye girerken hızını düşürmeden devam etti. Araç trafiğe daha açılmayan caddede ilerleyen 34 BG 6209 plakalı araca çarptı. Çarpma etkisi ile araçlar savrulurken çarpan araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR