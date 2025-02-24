Iğdır\'da Kaza: Sürücüler Hafif Yaralandı

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Iğdır'da hafriyat kamyonu ile tırın çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Iğdır'ın Yaycı köyü mevkisinde hafriyat kamyonu ile tır, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri hafif yaralandı. Sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik kısa sürede normal seyrine döndü. Araçlarda hasara neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR