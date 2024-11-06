Iğdır'da Parti Binasına Saldırı Kınandı

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Iğdır'da parti binasına gerçekleştirilen satırlı saldırı kınandı

IĞDIR - Ak Parti binası önünde bir araya gelen partililer adına Tuzluca İlçe Başkanı Talip Turan açıklama yaptı.

Turan, yaptığı konuşmada, "Dün yaşanan elim olay, hem Cumhurbaşkanımıza hem de eşi hanımefendiye yapılan saygısızlık, akabinde parti binamızın kapıları kırmaya yönelik gerçekleştirilen eylemi eşrefle kınıyoruz. Partimiz hiçbir zaman şiddetin yanında durmamış, tasvip etmemiş ve şiddetle bir olan insanlarla hep mücadele etmiştir" dedi.

İl teşkilatının yalnız olmadığını söyleyen Turan; ""Unutulmamalıdır ki meydan verilmemesi gereken insanlara bırakılmamıştır. İl teşkilatı asla yalnız değildir. Tuzluca teşkilatı olarak il teşkilatımızın her daim arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşi hanımefendiye yapılan saygısızlığın ve bu olayın da takipçisi olacağız. Milletimiz müsterih olsun.