Iğdır'da Seyir Halindeki Araç Yandı

3.Sayfa

Iğdır'da seyir halindeki araç alev alev yandı

IĞDIR - Iğdır'da seyir halinde olan ticari araç birden alev alarak yandı, aracı söndürmeye vatandaşlar ve itfaiye ekibi yetişti.

Alınan bilgiye göre Iğdır Topçular Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüsü belirleneyen 04 D 5302 plakalı ticari araç yol ortasında alev aldı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar araç sürücüsünün içeride kaldığından şüphelenerek yangın tüpü ile yangına müdahale ederken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Araç sürücüsünün araç içinde olmadığı anlaşılırken olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın sırasında araçta patlamada yaşandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.