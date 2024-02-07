Iğdır\'ın Tuzluca İlçesinde Sobadan Çıkan Kıvılcımlar 2500 Ot Balyasını Küle Çevirdi

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir evin soba bacasından çıkan kıvılcımlar yakındaki 2500 ot balyasını küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Yukarı Mahalle'sinde bir evde yanan sobanın bacasından çıkan kıvılcımlar ilçede etkili olan rüzgar ve fırtınanın etkisi ile Halit Elçik ve Cemal Ulutaş'a ait hayvanlar için toplanan ot balyalarına ulaştı. Vatandaşların ihbar etmesi ile olay yerine giden itfaiye ekibi çıkan yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 2500 ot balyası küle döndü. - IĞDIR