İki araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden böyle kaçtı - Son Dakika
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İki araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden böyle kaçtı

Esenyurt'ta süratli şekilde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önce seyir halindeki bir araca, ardından ise park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücü, olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda iki araçta da binlerce liralık hasar meydana geldi.

04.03.2024 23:08
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İki araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden böyle kaçtı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak arasında süratli şekilde ilerleyen sürücü, önce seyir halindeki bir araca, ardından ise park halindeki bir araca çarptı. Yaşanan kazanın ardından sürücü, kaza yerinden kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Sokak arasında süratli şekilde ilerleyen sürücü, önce seyir halindeki bir araca ardından da park halindeki başka bir araca çarptı. Yaşanan kaza sonrasında sürücü, hiç duraksamadan olay yerinden kaçtı. İki araçta da binlerce liralık hasar oluşurken, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.

Yaşanan kaza hakkında konuşan araç sahibi Ahmet Hamithacımehmet, "Ben evde yatıyordum, sesi duyarak dışarı çıktım. Ara sokaktan süratli şekilde gelen bir adam, yayalara çarpmaktan son anda kurtulmuş. Daha sonrasında ise diğer sokaktan gelen araca, ardından da benim park halindeki aracıma çarpmış. Kaza sonrasında ise hiç durmadan olay yerinden kaçtı. Benim aracımda ustanın dediğine göre en az 50 bin TL zarar var. Diğer araçta da daha fazla masraf var, o araç hiç çalışmıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden böyle kaçtı - Son Dakika

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