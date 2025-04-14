İki Duvar Arasında Mahsur Kaldı

İki duvar arasına sıkışan adam kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'te, yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşerek mahsur kalan Eyüp Necati Kes (75), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kılavuzlar Mahallesi 406 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Necati Kes, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düştü. Mahsur kalan yaşlı adam, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, bekçi ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinden biri yaşlı adamın yanına indi. Yaşlı adam merdiven yardımıyla yukarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Kes, bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştüğünü söyleyip ekiplere teşekkür etti.