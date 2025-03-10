İkiz Kardeş İftar Sonrası Bıçaklandı

Evine iftara gittiği ikiz kardeşini bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi evine iftara gittiği ikiz kardeşini bıçakladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K., bitişik evde ikamet eden ikiz kardeşi Z.H.'yı iftara çağırdı. İftar sonrası kardeşler arasında tartışma çıktı. Z.H.'nın ikizi H.K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edildi. Yaralı H.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.H. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Z.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kardeşlerden Z.H.'nın soyadını değiştirdiği öğrenildi.