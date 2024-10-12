Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili süren soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan 12 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. İş makineleriyle süren aramalar sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. İşçiler memleketlerinde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmada 12 kişi tutuklanmıştı. Mahkeme süreci devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporlarının ardından 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İliç'te Maden Olayında 7 Kişi Serbest - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?