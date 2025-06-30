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İliç'te Toprak Kayması Davası Başladı

İliç\'te Toprak Kayması Davası Başladı
30.06.2025 11:22
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Erzincan İliç'teki toprak kaymasında 9 işçinin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması başladı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması başladı. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılandığı davada 12 kişi "asli kusurlu", 31 kişi ise "tali kusurlu" olarak bulunuyor. Sanıklar için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İlk duruşma sonrasında 5 kişinin tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını kabul eden mahkeme heyeti, bilirkişi heyetinin maden sahasında keşif yapılması için değil, dosyalar ve belgeler üzerinde incelemeler yaparak hangi sanığın hangi eylemiyle hangi neticeye yol açtığının açık şekilde belirlemesini talep etmişti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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