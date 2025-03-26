İlker Canikli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İlker Canikli Gözaltına Alındı

İlker Canikli, 'alt sınıf' çağrısı nedeniyle gözaltına alındı, adliyeye sevk edilecek.

26.03.2025 15:07
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Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan İlker Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan, ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan İlker Canikli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Adliyeye sevk edilecek

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adresinde gözaltına alınan şüpheli, emniyette ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27 Mart tarihinde savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, istanbul, Politika, 3-sayfa, YouTube, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlker Canikli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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