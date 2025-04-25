İmam-Hatip, Su Kuyusuna Düşen Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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İmam-Hatip, Su Kuyusuna Düşen Çocuğu Kurtardı

İmam-Hatip, Su Kuyusuna Düşen Çocuğu Kurtardı

Sivas'ta imam-hatip Süleyman İnce, kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğu ip yardımıyla kurtardı.

25.04.2025 11:31
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Sivas'ta oyun oynarken yaklaşık 25 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuğu kurtaran imam-hatip Süleyman İnce, o anları anlattı. Çocuğa seslendiklerini fakat bir ses alamamasına rağmen kuyuya girdiğini belirten İnce, saniyeler ile yarışarak çocuğu kurtardıklarını söyledi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesi'nde meydana gelmişti. Arkadaşları ile oyun oynayan 6 yaşındaki Yiğit Öztürk, 25 metre derinliğindeki su kuyusuna düşmüştü. Olayı duyar duymaz kuyunun başına giden imam-hatip Süleyman İnce, ip yardımıyla gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyuya inmiş ve küçük Yiğit'i yukarı çıkarmayı başarmıştı. Yaşananları anlatan imam-hatip İnce, haberi alınca hiç düşünmeden hareket ettiklerini söyleyerek, "Çocuğa seslendik fakat bir ses alamadık ama kuyunun içerisinde bir can olduğunu düşünerek kuyuya girdim. O an kuyunun derinliğini tam olarak bilmiyordum ama çevredeki vatandaşlar kuyunun 20-25 metre civarında olduğunu söylediler. Önlemlerimizi alarak kuyuya indik. Daha sonrasında ise çocuğu omzuma bağlayarak kuyudan çıkarttık. İlk kuyunun başına gittiğimizde çocuğa seslendik fakat bir yaşam belirtisi alamamıştık. Saniyeler ile yarışarak kuyuya indik ve çocuğu kurtardık" dedi.

"AFAD gönüllüsüyüm ve 6 Şubat depremlerinde görev almıştım"

Süleyman İnce, gerekli önlemleri alarak kuyuya girdiğini söyleyerek, "Biz olayın olduğu gün öğle namazından sonra cami avlusunda arkadaşlar ile sohbet ediyorduk. Sohbet ettiğimiz esnada çocuklar yanımıza gelerek, kuyuya bir çocuğun düştüğü söylediler. Bu haberi alınca hiç düşünmeden hareket ettik ve yanımıza lazım olur diye ip almıştık. Önlemlerimizi alarak kuyuya indik. Kuyunun içerisindeydi çocuğu gördüğümde göğüs hizasına kadar suyun içindeydi. Küçük çocuk, soğuk havadan dolayı hipotermi geçirecek durumda olduğunu ve kendinde olmadığını fark ettim. Daha sonrasında ise çocuğu omzuma bağlayarak kuyudan çıkarttık. Benim zaten Diyanet bünyesinde lisanslı izcilik belgem bulunuyor. Bunun dışında AFAD gönüllüsüyüm ve 6 Şubat depremlerinde görevler almıştık" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumuzu bize teslim etti"

Kuyuya düşen küçük Yiğit'in babası Hakan Öztürk ise İnce'ye çok teşekkür ettiğini belirterek, "Çocuğumun kuyuya düştüğünü öğrendim ve hocam ile beraber olay yerin geçtim. O anda çok çaresiz kaldım. Hocam hiç düşünmeden kuyuya indi ve çocuğumuz bize teslim etti. Allah hocamızdan razı olsun. Hocamız köydeki herkesin yardımına koşar. Ona çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmam-Hatip, Su Kuyusuna Düşen Çocuğu Kurtardı - Son Dakika

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